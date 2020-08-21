Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,48 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.481200 грн за долар;

32.552900 грн за євро;

0.372020 грн за російський рубль;

36.107500 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 20 серпня курс євро та рубля — впав, коли долара та фунта — зріс.