Зранку у п'ятницю у столиці незначні затори на мостах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Зранку, станом на 8:05, у столиці рух транспорту ускладнено на двох мостах у напрямку правого берега – на Південному та мосту Метро. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть Велика Кільцева, проспект Валерія Лобановського, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Перемоги, вулиця Жилянська.
Окрім того, рух транспорту ускладнено на вулиці Набережно-Хрещатицькій та Набережному шосе.
На лівому березі Києва помітні затори на Броварському проспекті, проспекті Соборності, Русанівській набережній та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: на Південному та мосту Метро рух ускладнено у напрямку правого берега, Північним, Дарницьким та мостом Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, на 21 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,48 грн/дол.