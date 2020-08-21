Зранку у п'ятницю у столиці незначні затори на мостах

Так, у заторах стоїть Велика Кільцева, проспект Валерія Лобановського, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Перемоги, вулиця Жилянська.

Окрім того, рух транспорту ускладнено на вулиці Набережно-Хрещатицькій та Набережному шосе.

На лівому березі Києва помітні затори на Броварському проспекті, проспекті Соборності, Русанівській набережній та проспекті Миколи Бажана.

Рух на мостах: на Південному та мосту Метро рух ускладнено у напрямку правого берега, Північним, Дарницьким та мостом Патона можна проїхати вільно.

Нагадаємо, на 21 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,48 грн/дол.