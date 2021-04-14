Утром в Киеве "стоят" все мосты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 среды, 14 апреля, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение Владимирским спуском, улицами Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, Богатырская, Семена Скляренко, Кирилловская, на проспекте Героев Сталинграда.
Пробки образовались на проспекте Победы, улицах Щусева, Сечевых Стрельцов, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, Борщаговская, проспекте Любомира Гузара, проспекте Валерия Лобановского.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.
Пробки заметны на Днепровской набережной, проспекте Петра Григоренко, улицах Миропольская, Братиславская, Генерала Жмаченко, проспекте Освободителей, бульваре Перова, улице Оноре де Бальзака.
Дополнение
Введение жестких карантинных ограничений с 5 апреля и пропуск в общественный транспорт по спецпропускам, в том числе в метро, создал в первые дни локдауна в Киеве транспортный коллапс.
Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки.
Сразу же в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов.