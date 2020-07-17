Утром на подъездах к центру Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. По состоянию на 8:20 в Киеве наблюдается значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки наблюдаются на Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Валерия Лобановского, Отрадном проспекте, проспекте Любомира Гузара, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Жилянской, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Елены Телиги, улице Богатырской, проспекте Правды.
На левом берегу пробки сковали улицу Электротехническую, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича, Броварской проспект, улицу Миропольскую и проспект Бажана.
Движение по Южному мосту, на Дарницком мосту, мосту Патона, мосту Метро затруднено в сторону правого берега. Северным мостом можно проехать свободно.
Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 43,24 доллара за баррель.