Зранку на під’їздах до центру Києва утворилися затори

Так, затори спостерігаються на Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі, проспекті Валерія Лобановського, Відрадному проспекті, проспекті Любомира Гузара, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Жилянській, вулиці Вадима Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Олени Теліги, вулиці Богатирській, проспекті Правди.

На лівому березі затори скували вулицю Електротехнічну, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича, Броварський проспект, вулицю Миропільську та проспект Миколи Бажана.

Рух Південним мостом, Дарницьким мостом, мостом Патона, мостом Метро ускладнено у бік правого берега. Північним мостом можна проїхати вільно.

Нагадаємо, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у п'ятницю зранку під час торгів впали в ціні до 43,24 долара за барель.