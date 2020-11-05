Утром на нескольких мостах Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение на мостах - Северном, Южном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега. Дарницким мостом на данный момент можно проехать свободно.
При этом на правом берегу Киева пробки образовались на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Луговой улицах, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры. Движение по улице Михаила Грушевского перекрыто, что привело к пробкам Владимирским спуском и по Крещатику возле Европейской площади.
Также осложнения движения заметны на улице Юрия Ильенко, проспектом Победы, на Жилянской улице, Воздухофлотским проспектом, улицами Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Вадима Гетьмана, проспектом Валерия Лобановского.
На левом берегу затруднено движение по проспекту Бажана в сторону Южного моста, по улице Центральная, Миропольская.
Напомним, накануне участники акции протеста в правительственном квартале попытались перекрыть движение.