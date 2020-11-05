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Зранку на декількох мостах Києва утворилися затори

Київ • УНН

 • 13222 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Станом на 8:15 на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, рух на мостах - Північному, Південному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. Дарницьким мостом наразі можна рухатись вільно.

При цьому на правому березі Києва затори утворилися на Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій вулицях, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери. Рух по вулиці Михайла Грушевського перекрито, що призвело до заторів Володимирським узвозом та Хрещатиком біля Європейської площі.

Також ускладнення руху помітне вулицею Юрія Іллєнка, проспектом Перемоги, Жилянською вулицею, Повітрофлотським проспектом, вулицями В’ячеслава Чорновола, Січових Стрільців, Вадима Гетьмана, проспектом Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнено рух проспектом Миколи Бажана в бік Південного мосту, вулицею Центральна, Миропільська.

Нагадаємо, напередодні учасники акції протесту в урядовому кварталі спробували перекрити рух.

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