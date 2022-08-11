Внешняя торговля Украины ушла в минус на 4,3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 4,3 млрд долл., что в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
За 7 месяцев 2022 года товарооборот составил 55,7 млрд долл. В январе-июле этого года в Украину импортировали товаров на 30 млрд дол. Экспортировали из Украины продукции на 25,7 млрд долл.
Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай — 4,2 млрд долл., Польша — 2,7 млрд долл. и Германия — 2,6 млрд долл.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 3,8 млрд долл., Румынии — на 1,7 млрд долл., Китая — 1,6 млрд долл.
Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:
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- машины, оборудование и транспорт — 8,3 млрд долл.
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- топливно-энергетические товары — 7,6 млрд долл.
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- продукция химической промышленности — 5,5 млрд долл.
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В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
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- продовольственные товары — 11,5 млрд долл.
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- металлы и изделия из них — 4,4 млрд долл.
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- машины, оборудование и транспорт — 2,7 млрд долл.
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Дополнение
ЕС отменил на год пошлины на украинский экспорт.