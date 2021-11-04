Внешние отношения, безопасность и оборона: в СБУ назвали приоритетные сферы для хакеров из российского Armagedon
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Самый большой на сегодня интерес и приоритет для хакеров из группировки Armagedon, которые совершивших более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины — это сфера внешних отношений, сектор безопасности и обороны. Об этом начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Учитывая тайну следствия я не могу назвать конкретные „жертвы“, то есть государственные органы, которые пострадали. Наибольший на сегодня интерес для них представляет сфера внешних отношений, сектор безопасности и обороны, правоохранительный сектор. В первую очередь происходит заражение через электронную почту, но в дальнейшем вирус может переноситься в закрытые информационно транспортные сети”, — рассказал Витюк.
Что было раньше
Служба безопасности Украины установила хакеров группировки Armagedon, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины. Ими оказались офицеры “крымского” ФСБ.