Внешние отношения, безопасность и оборона: в СБУ назвали приоритетные сферы для хакеров из российского Armagedon

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“Учитывая тайну следствия я не могу назвать конкретные „жертвы“, то есть государственные органы, которые пострадали. Наибольший на сегодня интерес для них представляет сфера внешних отношений, сектор безопасности и обороны, правоохранительный сектор. В первую очередь происходит заражение через электронную почту, но в дальнейшем вирус может переноситься в закрытые информационно транспортные сети”, — рассказал Витюк.

Что было раньше

Служба безопасности Украины установила хакеров группировки Armagedon, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины. Ими оказались офицеры “крымского” ФСБ.