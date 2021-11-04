Зовнішні відносини, безпека та оборона: в СБУ назвали пріоритетні сфери для хакерів з російського Armagedon

Цитата

“З огляду на таємницю слідства я не можу назвати конкретні „жертви“, тобто державні органи, які постраждали. Найбільший на сьогодні інтерес для них становить сфера зовнішніх відносин, сектор безпеки та оборони, правоохоронний сектор. Першочергово відбувається зараження через електронну пошту, але в подальшому вірус може переноситися в закриті інформаційно транспортні мережі”, — розповів Вітюк.

Що було раніше

Служба безпеки України встановила хакерів угрупування Armagedon, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи України. Ними виявилися офіцери “кримського” ФСБ.