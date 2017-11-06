"Заря" в меньшинстве вырвала ничью в поединке с "Олимпиком"

С первых минут "Заря" пыталась навязать свою игру и сразу перехватить инициативу, но получалось это у луганчан не очень хорошо. "Олимпик" внимательно играл у своих ворот, а при первой же возможности открыл счет. Моха заработал штрафной у лицевой линии, Богданов грамотно разыграл стандарт, сбросив мяч под удар Лукьянчуку, а Павел прострелил в центр штрафной, где Кравченко оказался расторопнее всех и смог протолкнуть мяч в сетку - 1:0.

Второй тайм начался аналогично первому - с гола "Олимпика". Дончане заработали стандарт, Богданов выполнил подачу, Кравченко сбросил мяч, а Беленький отправил его точно в угол - 2:0!

"Олимпийцы" в какой-то момент позволили гостям слишком близко подойти к своим воротам, за что и поплатились. Лунев сыграл на добивании, точно пробив в дальний угол.

Пропустив, "Олимпик" не стал паниковать, дончане грамотно продолжили играть и вскоре добились своего. Размашистая атака команды Санжара завершилась фирменным ударом Богданова из-за штрафной - мяч юркнул в угол ворот Лунина - 3:1.

А дальше случился неприятный эпизод. Цимбалюк в борьбе с Андриевским получил ногой по голове. Арбитр показал Андриевского прямую красную карточку и "Заря" осталась в меньшинстве.

Постепенно "Заря", несмотря на то, что играла в меньшинстве, все больше контролировала мяч. И снова подловила хозяев. Шабанов вынес мяч из штрафной, но его подхватил Опанасенко. Мощный удар защитника пришелся прямо в "девятку" - 3:2. Последняя атака "Зари" стала голевой и принесла луганчанам ничью. Атака левым флангом закончилась передачей в штрафную, где Харатин получил мяч и забил мяч в сетку - 3:3.

Отметим, что "Олимпик" набрал 25 очков и разместился в таблице сразу по двум грандами - "Шахтером" и "Динамо". Зато луганчане завоевали 19 пунктов - 6-й результат.

Отметим, что "Олимпик" набрал 25 очков и разместился в таблице сразу по двум грандами - "Шахтером" и "Динамо". Зато луганчане завоевали 19 пунктов - 6-й результат.

Как сообщал УНН, "Динамо" минимально обыграло "Ворсклу".