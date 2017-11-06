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"Зоря" у меншості вирвала нічию у поєдинку з "Олімпіком"

"Зоря" у меншості вирвала нічию у поєдинку з "Олімпіком"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. На стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського за присутності 1 тисячі уболівальників відбувся один із заключних матчів 15-го туру УПЛ, передає кореспондент УНН.

З перших хвилин "Зоря" намагалася нав'язати свою гру і відразу перехопити ініціативу, але виходило це у луганчан не дуже добре. "Олімпік" уважно грав біля своїх воріт, а при першій же можливості відкрив рахунок. Моха заробив штрафний біля лицьової лінії, Богданов грамотно розіграв стандарт, скинувши м'яч під удар Лук'янчуку, а Павло прострілив у центр штрафного, де Кравченко виявився спритнішим за всіх і зміг проштовхнути м'яч у сітку - 1:0.

Другий тайм почався аналогічно першому - з гола "Олімпіка". Донеччани заробили стандарт, Богданов виконав подачу, Кравченко скинув м'яч, а Біленький відправив його точно в кут - 2:0!

"Олімпійці" в якийсь момент дозволили гостям занадто близько підійти до своїх воріт, за що і поплатилися. Луньов зіграв на добиванні, влучно пробивши у дальній кут.

Пропустивши, "Олімпік" не став панікувати, донеччани грамотно продовжили грати і незабаром домоглися свого. Розмашиста атака команди Санжара завершилася фірмовим ударом Богданова з-за штрафної - м'яч прошмигнув у кут воріт Луніна – 3:1.

А далі трапився неприємний епізод. Цимбалюк в боротьбі з Андрієвським отримав ногою по голові. Арбітр показав Андрієвського пряму червону картку і "Зоря" залишилася в меншості.

Поступово "Зоря", незважаючи на те, що грала в меншості, все більше контролювала м'яч. І знову підловила господарів. Шабанов виніс м'яч зі штрафної, але його підхопив Опанасенко. Потужний удар захисника прийшовся прямо в "дев'ятку" - 3:2. Остання атака "Зорі" стала гольовою і принесла луганчанам нічию. Атака лівим флангом закінчилася передачею в штрафну, де Харатін отримав м'яч і забив м'яч у сітку - 3:3.

Відзначимо, що "Олімпік" набрав 25 очок і розмістився в таблиці відразу за двома грандами – "Шахтарем" і "Динамо". Натомість луганчани вибороли 19 пунктів – 6-й результат.

Як повідомляв УНН, "Динамо" мінімально переграло "Ворсклу".

 

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