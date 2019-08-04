"Заря" арендовала нападающего "Динамо"

Срок арендного соглашения - один год. Игровой номер футболиста - 31.

Русин является воспитанником футбольного клуба "Львов" молодежные клубы которого выступал с 2011 по 2015 год. Затем подписал контракт с киевским "Динамо". Дебютировал в составе киевлян в 2017 году в матче Лиги Европы против албанского "Скендербеу". Также получал вызовы в сборные Украины Ю-17, Ю-18, Ю-19.

Стоит отметить, что показатели игрока за прошлый сезон составили: 24 поединка, 5 голов и 1 ассист.