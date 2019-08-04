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"Зоря" орендувала нападника "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Новачком луганської "Зорі" став нападник київського "Динамо" Назарій Русин. Про це повідомляє сайт клубу, передає УНН.

Термін орендної угоди - один рік. Ігровий номер футболіста – 31.

Русин є вихованцем футбольного клубу "Львів" за молодіжні клуби якого виступав з 2011 по 2015 рік. Потім підписав контракт з київським "Динамо". Дебютував у складі киян у 2017-му році в матчі Ліги Європи проти албанського "Шкендербеу". Також отримував виклики до збірних України Ю-17, Ю-18, Ю-19.

Варто відзначити, що показники гравця за минулий сезон склали: 24 поєдинки, 5 голів і 1 асист.

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