"Заря" обыграла "Ингулец" и вернулась в тройку лидеров УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Луганская “Заря” провела домашний поединок с “Ингульцем”, который ведет борьбу за выживание в УПЛ, передает корреспондент УНН.
Детали
В начале матча ворота “Ингульца” спасла штанга. В середине тайма Кабаев умудрился не передать мяч в створ ворот из убойной позиции.
Все голы баталии пришлись на вторую половину. Владлен Юрченко по передаче Хомченовского в одно касание отправил “круглого” в ворота гостей на 51 минуте. Красивую комбинацию “Зари” на 66 минуте завершил Жуниньо. Ассистентом выступил Кабаев — 2: 0.
Примечательно, что коуч “Ингульца” — Сергей Лавриненко — получил 10-й тренерской поражения в УПЛ.
Дополнение
“Заря” с 38 набранными пунктами вышла на третью строчку. Команда Скрипника уступает “Шахтеру” семью баллами и имеет игру в запасе.