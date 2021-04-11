“Зоря” обіграла “Інгулець” та повернулася до трійки лідерів УПЛ

Деталі

На початку матчу ворота “Інгульця” врятувала стійка. В середині тайму Кабаєв примудрився не надіслати м’яч у рамку воріт із забійної позиції.

Усі голи баталії прийшлися на другу половину. Владлен Юрченко з передачі Хомченовського в один дотик відправив “круглого” у ворота гостей на 51 хвилині. Красиву комбінацію “Зорі” на 66 хвилині завершив Жуніньо. Асистентом виступив Кабаєв — 2:0.

Примітно, що коуч “Інгульця” — Сергій Лавриненко — зазнав 10-ї тренерської поразки в УПЛ.

Доповнення

“Зоря” із 38 набраними пунктами вийшла на третій рядок. Команда Скрипника поступається “Шахтарю” сімома балами і має гру в запасі.