Зону загрязнения в районе Балаклеи уменьшили до 200 метров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. При очистке пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг Балаклеи от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшено до 200 метров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.
"В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг Балаклея от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшено до 200 метров", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8:00 10 апреля пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.
Восстановлено электроснабжение в Балаклее и близлежащих населенных пунктах. Продолжается работа по восстановлению газоснабжения в Балаклее.
Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.