Зону загрязнения в районе Балаклеи уменьшили до 200 метров

"В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг Балаклея от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшено до 200 метров", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 10 апреля пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.

Восстановлено электроснабжение в Балаклее и близлежащих населенных пунктах. Продолжается работа по восстановлению газоснабжения в Балаклее.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.