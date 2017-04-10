Зону забруднення у районі Балаклії зменшили до 200 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Під час очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 200 метрів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м.Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 200 метрів”, — йдеться в повідомленні.
Станом на 8:00 10 квітня пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано.
Відновлено електропостачання в Балаклії та прилеглих населених пунктах. Продовжується робота з відновлення газопостачання у Балаклії.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.