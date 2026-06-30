Золото торгуется около $4020 за унцию после падения почти на 24% с начала войны

Мировые цены на золото продолжают снижаться на фоне неопределенности вокруг будущих переговоров между США и Ираном, а также сохранения инфляционных рисков. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена золота торговалась вблизи 4020 долларов за унцию после падения почти на 2% во время предыдущей торговой сессии. С начала войны в конце февраля стоимость драгоценного металла снизилась почти на 24%, а на прошлой неделе ненадолго опускалась ниже отметки 4000 долларов за унцию.

По данным Bloomberg, инвесторы оценивают противоречивые сигналы относительно переговоров между США и Ираном. Вашингтон заявляет, что встреча должна состояться во вторник в Дохе, тогда как Тегеран сообщил о направлении делегации экспертов, но исключил прямые переговоры с США.

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Дополнительным фактором неопределенности стали заявления заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади о намерении Тегерана продолжить реализацию планов по контролю судоходства в Ормузском проливе.

Bloomberg отмечает, что рост цен на энергоносители, вызванный войной, усилил ожидания относительно более длительного сохранения высоких процентных ставок центральными банками. Это негативно влияет на золото, которое не приносит процентного дохода.

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Кроме того, Верховный суд США разрешил главе Федеральной резервной системы Лизе Кук оставаться на должности, пока продолжается судебное разбирательство по поводу попыток администрации президента Дональда Трампа устранить её. По мнению Bloomberg, это решение укрепляет независимость ФРС, которая находится под давлением из-за дискуссий относительно дальнейшей процентной политики.

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