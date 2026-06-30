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Иран хочет усилить контроль над Ормузским проливом в преддверии новых переговоров с США – Bloomberg

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Иран заявил о намерении усилить контроль над судоходством в Ормузском проливе. Новый раунд переговоров с США по прекращению войны состоится во вторник в Дохе.

Иран хочет усилить контроль над Ормузским проливом в преддверии новых переговоров с США – Bloomberg

Иран заявил о намерении усилить контроль над судоходством в Ормузском проливе накануне нового раунда переговоров с США по окончательному прекращению войны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил в эфире государственного телевидения, что Тегеран стремится заключить с Оманом соглашение о совместном контроле за судоходством в проливе. По его словам, если Оман не согласится, Иран будет реализовывать собственный план контроля движения судов.

Мы предупредили оманцев, что другие страны не имеют права вмешиваться в это дело

– сказал Гарибабади.

По его словам, Иран также будет самостоятельно определять любые временные маршруты транзита через пролив.

Позиция Ирана может осложнить переговоры

Как отмечает Bloomberg, такие заявления свидетельствуют, что Тегеран не намерен возвращаться к режиму свободного судоходства, который действовал до военной кампании США и Израиля. Временное мирное соглашение предусматривало, что в течение 60 дней Иран не будет взимать плату за проход судов, однако после завершения этого срока такая возможность сохраняется.

Иран угрожает остановить переговоры с США из-за ударов в Ормузском проливе29.06.26, 02:43 • 5454 просмотра

Ожидается, что новый раунд переговоров между сторонами состоится во вторник в Дохе. По данным Белого дома, во встрече должны принять участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В то же время Гарибабади заявил, что иранская делегация не планирует напрямую встречаться с американской стороной.

США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ29.06.26, 07:31 • 40431 просмотр

Степан Гафтко

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