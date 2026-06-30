Иран хочет усилить контроль над Ормузским проливом в преддверии новых переговоров с США – Bloomberg

Иран заявил о намерении усилить контроль над судоходством в Ормузском проливе накануне нового раунда переговоров с США по окончательному прекращению войны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил в эфире государственного телевидения, что Тегеран стремится заключить с Оманом соглашение о совместном контроле за судоходством в проливе. По его словам, если Оман не согласится, Иран будет реализовывать собственный план контроля движения судов.

Мы предупредили оманцев, что другие страны не имеют права вмешиваться в это дело – сказал Гарибабади.

По его словам, Иран также будет самостоятельно определять любые временные маршруты транзита через пролив.

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Как отмечает Bloomberg, такие заявления свидетельствуют, что Тегеран не намерен возвращаться к режиму свободного судоходства, который действовал до военной кампании США и Израиля. Временное мирное соглашение предусматривало, что в течение 60 дней Иран не будет взимать плату за проход судов, однако после завершения этого срока такая возможность сохраняется.

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Ожидается, что новый раунд переговоров между сторонами состоится во вторник в Дохе. По данным Белого дома, во встрече должны принять участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В то же время Гарибабади заявил, что иранская делегация не планирует напрямую встречаться с американской стороной.

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