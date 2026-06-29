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Иран угрожает остановить переговоры с США из-за ударов в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 808 просмотра

КСИР заявил, что удары США нарушили соглашение, и предупредил о сокрушительном ответе судам-нарушителям. Интенсивная активность военных США сигнализирует о подготовке новой волны ударов.

Иран угрожает остановить переговоры с США из-за ударов в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что удары США в выходные нарушили рамочное соглашение, и предупредил, что суда-нарушители столкнутся с "сокрушительным ответом". Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что переговоры между США и Ираном о прекращении войны подверглись серьезному дополнительному давлению в воскресенье после того, как КСИР объявил, что удары Вашингтона в течение предыдущих двух дней "нарушили пункт 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании" и "приведут к полной остановке всех процессов".

Отныне к судам-нарушителям будут относиться строже, чем в прошлом, и они столкнутся с сокрушительным ответом

- цитирует издание заявление КСИР, распространенное иранскими государственными СМИ.

Указывается, что интенсивная активность военных США в Ормузском проливе в воскресенье вечером сигнализировала о подготовке к новой волне ударов по иранским военным объектам.

Контекст

В ночь на 28 июня американские военные нанесли новые удары по нескольким целям в Иране. В частности, американские военные самолеты атаковали иранскую военную инфраструктуру наблюдения, системы связи, объекты противовоздушной обороны, склады беспилотников и минные заградительные сооружения.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в осуществлении атаки беспилотником на грузовое судно в Ормузском проливе, назвав это "бессмысленным нарушением" соглашения о прекращении огня с Соединенными Штатами.

Иранское агентство Fars опубликовало заявление о необходимости ядерного оружия, но впоследствии отмежевалось от него28.06.26, 22:10 • 2496 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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