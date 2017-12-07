"Золотой мяч-2017" достался Роналду
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Лидер "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча-2017", передает УНН со ссылкой на сообщение издания France Football в Twitter.
Отметим, что издание France Football сегодня объявило победителя престижной награды - "Золотой мяч-2017". Им стал лидер "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Роналду уже в пятый раз стал победителем этой награды и сравнялся с Лионелем Месси из Барселоны.
Как сообщал УНН, церемония вручения награды лучшему футболисту мира - "Золотой мяч" состоялась на Эйфелевой башне.