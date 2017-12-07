“Золотий м’яч-2017” дістався Роналду

Зазначимо, що видання France Football сьогодні оголосило переможця престижної нагороди — “Золотий м’яч-2017”. Ним став лідер "Реала" та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Роналду вже вп’яте став переможцем цієї нагороди і зрівнявся з Ліонелем Мессі з Барселони.

Як повідомляв УНН, церемонія вручення нагороди найкращому футболістові світу - "Золотий м'яч" відбулась на Ейфелевій вежі.