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“Золотий м’яч-2017” дістався Роналду

“Золотий м’яч-2017” дістався Роналду

Київ • УНН

 • 46706 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Лідер "Реала" Кріштіану Роналду став володарем “Золотого м’яча-2017”, передає УНН з посиланням на повідомлення видання France Football у Twitter.

Зазначимо, що видання France Football сьогодні оголосило переможця престижної нагороди — “Золотий м’яч-2017”. Ним став лідер "Реала" та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Роналду вже вп’яте став переможцем цієї нагороди і зрівнявся з Ліонелем Мессі з Барселони.

Як повідомляв УНН, церемонія вручення нагороди найкращому футболістові світу - "Золотий м'яч" відбулась на Ейфелевій вежі.

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