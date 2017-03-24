Золотые ворота в Киеве с высоты птичьего полета

Золотые ворота - главные ворота древнего Киева, сохранились в историческом центре столицы еще со времен правления князя Ярослава Мудрого.

Свое название памятник получил по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе.

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Сооружение представляет собой башню-крепость с внутренним проездом шириной 7,5 метров. Стены имеют высоту почти 9,5 метров.

Ворота были каменными, поскольку в древности здание имело оборонительное назначение. Строили их по технике смешанной кладки, которая хорошо просматривается и сегодня на лицевой поверхности стен.

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Золотые Ворота - одно из древнейших датированных сооружений Восточной Европы. Их строительство упоминается в летописи 1037 года.

Интересно узнать, что с Золотыми Воротами в Киеве связана польская легенда, согласно которой щербина на коронационной регалии польских королей - мече Щербце - образовалась, когда король Болеслав Храбрый ударил по ней мечом, въезжая в Киев в 1018 году.