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Золоті ворота у Києві з висоти пташиного польоту

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Золоті ворота є мало не єдиним пам'ятником оборонного типу, що зберігся у столиці з часів Київської Русі. Ця велична конструкція радує око киян і туристів в самому центрі Києва. Квадрокоптер УНН показав пам'ятник історії з незвичного ракурсу.

Золоті ворота - головна брама стародавнього Києва, збереглися в історичному центрі столиці ще з часів правління князя Ярослава Мудрого.

Свою назву пам'ятка отримала за аналогією із Золотими воротами у Константинополі.

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Споруда являє собою башту-фортецю з внутрішнім проїздом завширшки 7,5 метрів. Стіни мають висоту майже 9,5 метрів.

Ворота були кам'яними, оскільки в давнину будівля мала оборонне призначення. Будували їх в техніці змішаної кладки, що добре проглядається і сьогодні на лицьовій поверхні стін.

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Золоті Ворота - одна із найдавніших датованих споруд Східної Європи. Їх будівництво згадується в літописі 1037 року.

Цікаво дізнатися, що з Золотими Воротами в Києві пов'язана польська легенда, згідно з якою щербина на коронаційній регалії польських королів - мечі Щербце - утворилася, коли король Болеслав Хоробрий вдарив по ній мечем, в'їжджаючи до Києва у 1018 році.

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