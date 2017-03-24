Золоті ворота у Києві з висоти пташиного польоту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Золоті ворота є мало не єдиним пам'ятником оборонного типу, що зберігся у столиці з часів Київської Русі. Ця велична конструкція радує око киян і туристів в самому центрі Києва. Квадрокоптер УНН показав пам'ятник історії з незвичного ракурсу.
Золоті ворота - головна брама стародавнього Києва, збереглися в історичному центрі столиці ще з часів правління князя Ярослава Мудрого.
Свою назву пам'ятка отримала за аналогією із Золотими воротами у Константинополі.
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Споруда являє собою башту-фортецю з внутрішнім проїздом завширшки 7,5 метрів. Стіни мають висоту майже 9,5 метрів.
Ворота були кам'яними, оскільки в давнину будівля мала оборонне призначення. Будували їх в техніці змішаної кладки, що добре проглядається і сьогодні на лицьовій поверхні стін.
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Золоті Ворота - одна із найдавніших датованих споруд Східної Європи. Їх будівництво згадується в літописі 1037 року.
Цікаво дізнатися, що з Золотими Воротами в Києві пов'язана польська легенда, згідно з якою щербина на коронаційній регалії польських королів - мечі Щербце - утворилася, коли король Болеслав Хоробрий вдарив по ній мечем, в'їжджаючи до Києва у 1018 році.