"Золотая середина": заместитель председателя ВАКС оценил эффективность суда

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95641 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104039 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129898 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109133 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129377 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101734 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102463 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104310 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102011 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

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"Золотая середина": заместитель председателя ВАКС оценил эффективность суда

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд имеет больше, чем средний показатель эффективности правосудия. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук.

На вопрос, насколько эффективно работают судьи, учитывая известный предвыборный лозунг "Весна придет - сажать будем", Крук ответил: "По моему мнению, суд является эффективным. Когда оцениваешь эффективность суда, нужно учитывать, как количественный показатель рассмотрения дел, так и их качество".

Крук отметил, что существуют рекомендации Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия.

"Есть определенные градации, где, например, процент рассмотренных дел 85-95 является настораживающим, 96-102% нейтральный показатель, а 103% и больше - это, в принципе, прогрессивная позиция. Есть рекомендация, эффективность суда должна находиться между 95 и 105%, и я хочу сказать, что ВАКС находится в этой золотой середине - 101%, это больше чем средний показатель", - рассказал Крук.

По его словам, в первом полугодии 2020 года в ВАКС поступило 922 производства, а рассмотрено 926.

"То есть рассматриваем больше, чем поступает, и это учитывая, что с марта мы находимся в карантинном режиме, а это влияет на явку сторон, на сроки рассмотрения дел", - отметил Крук.

Напомним, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-директора дочернего предприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз" Константина Старовойта в растрате 8,6 млн гривен средств указанного предприятия и приговорил к 8 годам лишения свободы.

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