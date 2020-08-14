"Золота середина": заступник голови ВАКС оцінив ефективність суду

На питання, на скільки ефективно працюють судді, враховуючи відомий передвиборчий лозунг “Весна прийде — саджати будемо”, Крук відповів: “На мою думку, суд є ефективним. Коли оцінюєш ефективність суду, потрібно враховувати, як кількісний показник розгляду справ, так і їх якість”.

Крук зазначив, що існують рекомендації Європейської комісії з питань ефективності правосуддя.

“Є певні градації, де, наприклад, відсоток розглянутих справ 85-95 є насторожуючим, 96-102% нейтральний показник, а 103% й більше — це, в принципі, прогресивна позиція. Є рекомендація, що ефективність суду повинна знаходитися між 95 і 105%, і я хочу сказати, що ВАКС знаходиться в цій золотій середині — 101%, це більше ніж середній показник”, — розповів Крук.

За його словами, у першому півріччі 2020 року до ВАКС надійшло 922 провадження, а розглянуто 926.

“Тобто розглядаємо більше, ніж надходить, і це враховуючи, що з березня ми знаходимося у карантинному режимі, а це впливає на явку сторін, на строки розгляду справ”, — наголосив Крук.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав винним ексдиректора дочірнього підприємства “Центргаз” ВАТ “Кіровоградгаз” Костянтина Старовойта у розтраті 8,6 млн гривень коштів вказаного підприємства та засудив до 8 років позбавлення волі.