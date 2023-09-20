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Издевательства в ТЦК на Львовщине: известно о еще одном пострадавшем

Издевательства в ТЦК на Львовщине: известно о еще одном пострадавшем

Киев • УНН

 • 202055 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В деле с превышением служебных полномочий работниками Самборского ТЦК на Львовщине стало известно об этом одном пострадавшем. Им оказался житель Кривого Рога. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Цитата

“Как оперативно установило следствие, они (работники ТЦК - ред.) незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин”, - отметили в ГБР.

Известно, что первый пострадавший был жителем Харькова, а другой Кривого Рога. Они пытались незаконно пересечь границу с Польшей. Их задержали пограничники, составили протокол и доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

“В военкомате обоих мужчин пытались заставить «добровольно» пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7”, - сообщили в ГБР.

Также известно, что житель Харькова, над которым издевались работники военкомата Самбора, находится в больнице. 

Напомним

В одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием. ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора Львовской области. 

Впоследствии сотрудники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата. 

Сейчас двум работникам Самборского военкомата было сообщено о подозрении.

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