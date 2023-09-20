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Знущання у ТЦК на Львівщині: відомо про ще одного постраждалого

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У справі з перевищенням службових повноважень працівниками Самбірського ТЦК на Львівщині стало відомо про це одного постраждалого. Ним виявився мешканець Кривого Рогу. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає УНН.

Цитата

“Як оперативно встановило слідство, вони (працівники ТЦК - ред.) незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків”, - зазначили у ДБР.

Відомо, що перший постраждалий був мешканцем Харкова, а інший Кривого Рогу. Вони намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею. Їх затримали прикордонники, склали протокол і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

“У військкоматі обох чоловіків намагались примусити «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7”, - повідомили у ДБР.

Також відомо, що мешканець Харкова, над яким знущалися працівники військкомату Самбору, перебуває в лікарні. 

Нагадаємо

В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору Львівської області. 

Згодом працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату. 

Наразі двом працівникам Самбірського військкомату було повідомлено про підозру.

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