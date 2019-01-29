Издевательства над людьми в харьковском метро: суд оставил полицейского в СИЗО

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КИЕВ. 29 января. УНН. Харьковский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей одному из шести полицейских, подозреваемый в превышении служебных полномочий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня коллегией судей Харьковского апелляционного суда проходило рассмотрение апелляционной жалобы защитника одного из шести подозреваемых работников сектора патрульной полиции на постановление следственного судьи, которой удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования и продлен одному из полицейских действие меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полицейским органом досудебного расследования объявлено о подозрении по ч.2 ст.365 и ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц).

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Среди подозрений работникам полиции инкриминируется случаи превышения служебных полномочий в июле этого года, во время несения службы на станции метрополитена "Южный вокзал", по факту насилия над человеком, которого патрульные затащили в полицейскую комнату и применили насилие.

Постановлением следственного судьи районного суда этому подозреваемому было продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком до 16 марта 2018 года включительно.

Коллегия судей апелляционного суда не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника, оставив продленным действие меры пресечения - содержание под стражей в условиях следственного изолятора.

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