Издевательства над людьми в харьковском метро: суд оставил полицейского в СИЗО

Сегодня коллегией судей Харьковского апелляционного суда проходило рассмотрение апелляционной жалобы защитника одного из шести подозреваемых работников сектора патрульной полиции на постановление следственного судьи, которой удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования и продлен одному из полицейских действие меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полицейским органом досудебного расследования объявлено о подозрении по ч.2 ст.365 и ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичной подземке полицейские избили женщин



Среди подозрений работникам полиции инкриминируется случаи превышения служебных полномочий в июле этого года, во время несения службы на станции метрополитена "Южный вокзал", по факту насилия над человеком, которого патрульные затащили в полицейскую комнату и применили насилие.

Постановлением следственного судьи районного суда этому подозреваемому было продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком до 16 марта 2018 года включительно.



Коллегия судей апелляционного суда не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника, оставив продленным действие меры пресечения - содержание под стражей в условиях следственного изолятора.



