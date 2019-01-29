Знущання над людьми у харківському метро: суд залишив поліцейського у СІЗО

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Харківський апеляційний суд залишив без змін міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою одному з шести поліцейських, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень. Про це УНН повідомили у прес-службі суду. 

Сьогодні колегією суддів Харківського апеляційного суду відбувався розгляд апеляційної скарги захисника одного з шести підозрюваних працівників сектору патрульної поліції на ухвалу слідчого судді, якою задоволено клопотання органу досудового розслідування та продовжено одному з поліціантів дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліцейським органом досудового розслідування оголошено про підозру за ч.2 ст.365 та ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством, одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб).

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Серед підозр працівникам поліції інкриміновано випадки перевищення службових повноважень у липні цього року, під час несення служби на станції метрополітену "Південний вокзал", за фактом насильства над чоловіком, якого патрульні затягли до поліцейської кімнати та застосували насильство.

Ухвалою слідчого судді районного суду цьому підозрюваному було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі строком до 16 березня 2018 року включно.

Колегія суддів апеляційного суду не знайшла підстав до задоволення апеляційної скарги захисника, залишивши продовженою дію запобіжного заходу – тримання під вартою в умовах слідчого ізолятору.

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