Снова дожди с грозами: в каких областях Украины ухудшится погода

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"Завтра на Закарпатье и в Карпатах, Винницкой, Киевской и Черниговской областях, 9-10 августа в Карпатском регионе, северных, Винницкой и Черкасской областях местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Детали

Температура в западных и северных областях ночью будет 12-18°, днем ​​21-27°. На остальной территории ночью 15-20°, днем ​​28-34°. На юге и востоке страны местами до 37°.

Погода в Киевской области 8 августа

Ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Днем ​​без осадков.

Температура ночью 15-18°, днем ​​23-26°.