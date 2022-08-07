Снова дожди с грозами: в каких областях Украины ухудшится погода
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Завтра, 8 августа, на Закарпатье, в Карпатах, Винницкой, Киевской и Черниговской областях синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"Завтра на Закарпатье и в Карпатах, Винницкой, Киевской и Черниговской областях, 9-10 августа в Карпатском регионе, северных, Винницкой и Черкасской областях местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.
Детали
Температура в западных и северных областях ночью будет 12-18°, днем 21-27°. На остальной территории ночью 15-20°, днем 28-34°. На юге и востоке страны местами до 37°.
Погода в Киевской области 8 августа
Ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Днем без осадков.
Температура ночью 15-18°, днем 23-26°.