Знову дощі з грозами: в яких областях України погіршиться погода

Цитата

"Завтра на Закарпатті та в Карпатах, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях, 9-10 серпня в Карпатському регіоні, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Температура у західних та північних областях вночі буде 12-18°, вдень 21-27°. На решті території вночі 15-20°, вдень 28-34°. На півдні та сході країни місцями до 37°.

Погода на Київщині 8 серпня

Вночі та вранці місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вдень без опадів.

Температура вночі 15-18°, вдень 23-26°.