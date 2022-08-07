Знову дощі з грозами: в яких областях України погіршиться погода
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Завтра, 8 серпня, на Закарпатті, у Карпатах, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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"Завтра на Закарпатті та в Карпатах, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях, 9-10 серпня в Карпатському регіоні, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Температура у західних та північних областях вночі буде 12-18°, вдень 21-27°. На решті території вночі 15-20°, вдень 28-34°. На півдні та сході країни місцями до 37°.
Погода на Київщині 8 серпня
Вночі та вранці місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вдень без опадів.
Температура вночі 15-18°, вдень 23-26°.