ВНО-2020: 23 тысячи детей провалили тест по украинскому языку и литературе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Результаты внешнего независимого оценивания показали, что более 23 тысяч детей, или 8,32% из всех участников, провалили тест по украинскому языку и литературе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского центра оценивания качества образования.
"Общее количество участников внешнего независимого оценивания, которые преодолели порог "сдал/не сдал" по украинскому языку и литературе и получили рейтинговую оценку за выполнение сертификационной работы по шкале 100-200 баллов, составляет 251 648", - говорится в сообщении УЦОКО.
Между тем, ранее в центре сообщали, что участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 275 081 человек.
Таким образом, около 23,4 тыс. участников теста по украинскому языку и литературе провалили его.
От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по ряду предметов, порог "сдал/не сдал" не преодолели: по украинскому языку и литературе 8,32% человек, по истории Украины - 13,19%, по английскому языку - 7,35%, испанскому языку - 11,3%, немецкому языку - 11,4%, французскому языку - 7,8%, по биологии - 5,51%.
Добавим, УЦОКО сегодня разместило на информационных страницах участников результаты ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам, биологии. "Участники могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам", - говорится в сообщении.
Напомним, пороговый балл по украинскому языку и литературе на ВНО-2020 составляет 22 балла.