ЗНО-2020: 23 тисячі дітей провалили тест з української мови та літератури
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Результати зовнішнього незалежного оцінювання показали, що понад 23 тисячі дітей, або 8,32% з усіх учасників, провалили тест з української мови та літератури. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського центру оцінювання якості освіти.
"Загальна кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подолали поріг "склав/не склав" з української мови і літератури та отримали рейтингову оцінку за виконання сертифікаційної роботи за шкалою 100-200 балів, становить 251 648", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.
Водночас, раніше у центрі повідомляли, що участь у тестуванні з української мови і літератури взяли 275 081 особа.
Таким чином, близько 23,4 тис. учасників тесту з української мови і літератури провалили його.
Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з низки предметів, поріг "склав/не склав" не подолали: з української мови і літератури 8,32% осіб, з історії України – 13,19%, з англійської мови – 7,35%, іспанської мови – 11,3%, німецької мови – 11,4%, французької мови – 7,8%, з біології – 5,51%.
Додамо, УЦОЯО сьогодні розмістило на інформаційних сторінках учасників результати ЗНО з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології. "Учасники можуть також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, пороговий бал з української мови та літератури на ЗНО-2020 становить 22 бали.