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ЗНО-2020: пороговий бал з української мови та літератури становить 22 бали

ЗНО-2020: пороговий бал з української мови та літератури становить 22 бали

Київ • УНН

 • 77243 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Пороговий бал зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури у 2020 році становить 22 бали. Про це стало відомо під час засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, передає УНН.

"Нам вдалося проголосувати це рішення, воно є таким, що пороговий бал «склав/не склав» сертифікаційної роботи з української мови та літератури ЗНО-2020 року становить 22 тестових бали. За це рішення проголосувало 15 членів нашої експертної комісії", - заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Нагадаємо, раніше Бойко повідомляв, що цього року більше абітурієнтів зможуть отримати максимальні 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання, ніж торік. Це пов'язано зі зниженням порогового балу для складання тесту.

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