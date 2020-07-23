ВНО-2020: пороговый балл по украинскому языку и литературе составляет 22 балла
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Пороговый балл внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе в 2020 году составляет 22 балла. Об этом стало известно в ходе заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, передает УНН.
"Нам удалось проголосовать это решение, оно является таким, что пороговый балл "сдал/не сдал" сертификационной работы по украинскому языку и литературе ВНО 2020 года составляет 22 тестовых балла. За это решение проголосовали 15 членов нашей экспертной комиссии", - заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.
Напомним, ранее Бойко сообщал, что в этом году больше абитуриентов смогут получить максимальные 200 баллов за внешнее независимое оценивание, чем в прошлом году. Это связано со снижением порогового балла для сдачи теста.