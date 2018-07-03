ВНО-2018: подано более 2,5 тыс. апелляций на результаты тестирования
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Участники внешнего независимого тестирования в этом году подали 2617 апелляций на результаты тестирования. Об этом Украинский центр оценивания качества образования сообщил в ответ на запрос УНН.
"По состоянию на 26 июня 2018 года участниками подано 2617 апелляционных заявлений относительно результатов внешнего независимого оценивания", - говорится в сообщении.
Больше всего апелляций подано по украинскому языку и литературе - 892 апелляции, а также английскому языку - 694.
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Кроме того, участники хотят обжаловать результаты по следующим предметам:
• Математика - 589
• Немецкий язык - 9
• Французский язык - 4
• Испанский язык - 0
• Английский язык - 694
• Биология - 55
• История Украины - 225
• География - 49
• Физика - 40
• Химия - 60.
Напомним, для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания по 11 предметам зарегистрировались 2038 человек.