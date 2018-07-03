ЗНО-2018: подано понад 2,5 тис. апеляцій на результати тестування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Учасники зовнішнього незалежного тестування цього року подали 2617 апеляцій на результати тестування. Про це Український центр оцінювання якості освіти повідомив у відповідь на запит УНН.
“Станом на 26 червня 2018 року учасниками подано 2617 апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання”, — йдеться у повідомленні.
Найбільше апеляцій подано з української мови та літератури — 892 апеляції, а також англійської мови — 694.
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Крім того, учасники хочуть оскаржити результати з таких предметів:
• Математика — 589
• Німецька мова — 9
• Французька мова — 4
• Іспанська мова — 0
• Англійська мова — 694
• Біологія — 55
• Історія України — 225
• Географія — 49
• Фізика — 40
• Хімія — 60.
Нагадаємо, для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів зареєструвалися 2038 осіб.