Исчезновение подростка в Кировоградской области: в поисках обследовали еще около 500 га

"Совместными усилиями в течение дня обошли территорию площадью около 500 га, что охватывает населенные пункты, лесополосы и участки между ними. В рамках поисков для проверки колодцев применяли специальную видеокамеру, предназначенную для проведения съемки под водой", – говорится в сообщении.

К поискам привлекли работников местного отдела полиции, спецподразделения областного главка ведомства, полиции охраны, а также кинологов со служебными собаками, спасателей и военнослужащих Нацгвардии.

Напомним, 17-летняя жительница Субботцы Диана Хриненко 24 августа в 21:00 ушла в центр села на празднование Дня Независимости и до настоящего времени не вернулась. Полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы. Полиция отрабатывает шесть рабочих версий убийства девушки.