Зникнення підлітка на Кіровоградщині: у пошуках обстежили ще близько 500 га

"Спільними зусиллями протягом дня обійшли територію площею близько 500 га, що охоплює населені пункти, лісосмуги та ділянки між ними. У рамках пошуків для перевірки колодязів застосовували спеціальну відеокамеру, призначену для проведення зйомки під водою", – йдеться в повідомленні.

До пошуків залучили працівників місцевого відділу поліції, спецпідрозділу обласного главку відомства, поліції охорони, а також кінологів зі службовими собаками, рятувальників та військовослужбовців Нацгвардії.

Нагадаємо, 17-річна жителька Суботців Діана Хріненко 24 серпня о 21:00 пішла в центр села на святкування Дня Незалежності та до теперішнього часу не повернулася. Поліція встановила двох осіб, які можуть бути причетними до зникнення Діани. Поліція відпрацьовує шість робочих версій вбивства дівчини.