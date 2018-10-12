Зникнення підлітка на Кіровоградщині: у пошуках обстежили ще близько 500 га

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У рамках розслідування зникнення 17-річної Діани Хріненко поліцейські додатково відпрацювали територію трьох населених пунктів Знам’янського району. Про це поінформували в прес-службі ГУНП в Кіровоградській області, передає УНН.

"Спільними зусиллями протягом дня обійшли територію площею близько 500 га, що охоплює населені пункти, лісосмуги та ділянки між ними. У рамках пошуків для перевірки колодязів застосовували спеціальну відеокамеру, призначену для проведення зйомки під водою", – йдеться в повідомленні.

До пошуків залучили працівників місцевого відділу поліції, спецпідрозділу обласного главку відомства, поліції охорони, а також кінологів зі службовими собаками, рятувальників та військовослужбовців Нацгвардії.

Нагадаємо, 17-річна жителька Суботців Діана Хріненко 24 серпня о 21:00 пішла в центр села на святкування Дня Незалежності та до теперішнього часу не повернулася. Поліція встановила двох осіб, які можуть бути причетними до зникнення Діани. Поліція відпрацьовує шість робочих версій вбивства дівчини. 

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