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Знаю его слабое место: бывший чемпион мира Хэй вызвал на бой Фьюри

Знаю его слабое место: бывший чемпион мира Хэй вызвал на бой Фьюри

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Бывший чемпион мира по боксу в "хэвивейта" Дэвид Хэй вызвал на бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) после победы над Джо Фурнье на вечере бокса в Голливуде, сообщает УНН со ссылкой на ресурс "Bad Left Hook".

Цитата

40-летний Хэй заявил, что хотел бы вернуться в профессиональный бокс только ради боя с действующим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Также британец отметил, что знает слабое место Фьюри и пообещал завершить возможен бой нокаутом.

“Есть один боксер, ради которого я вернулся бы в профессиональный бокс — это Тайсон Фьюри. Этот большой, жирный бомж. Я знаю, с чем он не сможет справиться. Мой правый оверхенд, которого я не показал сегодня вечером. Я не хотел пугать. Если я выпущу правую руку, он не примет бой.

Он думает, что мне 40 лет. Он думает, что я закончил. Я был вне ринга, у меня был только один бой против Джо Фурнье. Он думает, что это будет легкий бой, и ошибается. Я знаю, что он уклоняется от поединка с Джошуа, потому что не хочет этой работы. Я дам ее. „Хеймейкер“ придет за тобой.

Мы должны были драться в 2013 году, но этого не произошло. Я здоров сейчас, готов к работе. Поклонники хотят увидеть, как Тайсон Фьюри борется с кем-то, кто может нокаутировать его. Я знаю его слабое место, и он будет нокаутирован, когда мы выйдем на ринг”, — подчеркнул Хэй.

Дополнение

Хэй за профессиональную карьеру успел провести 32 боя и получил в них 28 побед при 4-х поражениях.

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