Знаю його слабке місце: колишній чемпіон світу Хей викликав на бій Ф'юрі

Цитата

40-річний Хей заявив, що хотів би повернутися до професійного боксу лише заради бою із нинішнім чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі. Також британець відзначив, що знає слабке місце Ф’юрі та пообіцяв завершити можливий бій нокаутом.

“Є один боксер, заради якого я повернувся б в професійний бокс, — це Тайсон Ф’юрі. Цей великий, жирний бомж. Я знаю, з чим він не зможе впоратися. Мій правий оверхенд, якого я не показав сьогодні ввечері. Я не хотів його лякати. Якщо я випущу праву руку, він не прийме бій.

Він думає, що мені 40 років. Він думає, що я закінчив. Я був поза рингом, у мене був тільки один бій проти Джо Фурньє. Він думає, що це буде легкий бій, і помиляється. Я знаю, що він ухиляється від двобою із Ентоні Джошуа, тому що не хоче цієї роботи. Я дам йому її. „Хеймейкер“ прийде за тобою.

Ми повинні були битися в 2013 році, але цього не сталося. Я здоровий зараз, готовий до роботи. Шанувальники хочуть побачити, як Тайсон Ф’юрі бореться з кимось, хто може нокаутувати його. Я знаю його слабке місце, і він буде нокаутований, коли ми вийдемо на ринг”, — підкреслив Хей.

Доповнення

Хей за професійну кар’єру встиг провести 32 бої і одержав у них 28 перемог при 4-х поразках.