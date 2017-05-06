Найденный в Киеве арсенал оружия вероятно хотели использовать для провокаций 8-9 мая - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Найденный в Киеве арсенал оружия вероятно хотели использовать для провокаций на 8-9 мая. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
По предположению источника, скорее всего готовились провокации на 8-9 мая и во время проведения Евровидения в столице.
Напомним, арсенал оружия с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22 нашли в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией.
Оперативники спецслужбы изъяли из тайника, который был обустроен на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе столицы, четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.
Полиция открыла уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Сотрудники СБ Украины устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.