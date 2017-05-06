Знайдений у Києві арсенал зброї ймовірно хотіли використати для провокацій 8-9 травня - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Знайдений у Києві арсенал зброї ймовірно хотіли використати для провокацій на 8-9 травня. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
За припущенням джерела, швидше за все готувалися провокації на 8-9 травня і під час проведення Євробачення у столиці.
Нагадаємо, арсенал зброї з двома реактивними протитанковими гранатами РПГ-22 знайшли у Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією.
Оперативники спецслужби вилучили зі схрону, що був облаштований на території лісопаркової зони у Голосіївському районі столиці, чотири постріли до гранатомета РПГ-7, 40 пострілів ВОГ-25 до підствольного гранатомета та 160 набоїв калібру 12,7 мм.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.263 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Співробітники СБ України встановлюють коло осіб, причетних до злочину.