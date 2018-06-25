Знание английского обязательно только для топ-чиновников - Нацгосслужба

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Требования об обязательном владения английским языком в законе касается только госслужащих в категории А. Об этом во время брифинга в Киеве сказал председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает УНН.

“Требования по владению английским языком в законе касается только высокопоставленных госслужащих в категории А. Это государственные секретари, руководители и заместители руководителей центральных органов государственной власти, руководители аппаратов судов — то есть топ-менеджмент государственной службы”, — сказал Ващенко, отвечая на вопрос о том, действительно ли со следующего года будет обязательным знание английского языка для государственных служащих.

По его словам, именно эти чиновники зачастую задействованы в международных коммуникациях, и для них владения языком является чрезвычайно важным.

“Мы уже начали тестирование кандидатов на такие должности”, — добавил Ващенко.

Как сообщал УНН, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что в Украине с 2019 года одним из требований назначения на должность на государственной службе будет базовое знание английского языка.

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