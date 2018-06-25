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Знання англійської обов’язкове лише для топ-чиновників – Нацдержслужба

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Вимоги щодо обов’язкового володіння англійською мовою в законі стосується лише держслужбовців в категорії А. Про це під час брифінгу в Києві сказав голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, передає УНН.

“Вимоги щодо володіння англійською мовою в законі стосується лише високопосадовців-держслужбовців в категорії А. Це державні секретарі, керівники і заступники керівників центральних органів державної влади, керівники апаратів судів — тобто топ-менеджмент державної служби”, — сказав Ващенко, відповідаючи на питання про те, чи дійсно з наступного року буде обов’язковим знання англійської мови для державних службовців.

За його словами, саме ці чиновники найчастіше задіяні в міжнародних комунікаціях, і для них володіння мовою є надзвичайно важливим.

“Ми вже почали тестування кандидатів на такі посади”, — додав Ващенко.

Як повідомляв УНН, раніше міністр юстиції Павло Петренко заявляв, що в Україні з 2019 року однією з вимог призначення на посаду на державну службу буде базове знання англійської мови.

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