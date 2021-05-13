Изменения климата в 50 раз увеличат количество космического мусора к 2100 году - исследование

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“Атмосфера нашей планеты естественным образом влечет орбитальный мусор вниз и сжигает его в толще нижней атмосферы, но растущий уровень углекислого газа снижает плотность верхней атмосферы, может ослабить этот эффект”, — пишет NYT. — “Проблема была недооценена, и количество космического мусора на орбите может, при худшем сценарии, увеличиться в 50 раз до 2100 года”.

“Цифры застали нас врасплох”, — сказал эксперт по космическому мусору с Саутгемптонского университета в Англии Хью Льюис. Он является соавтором доклада, который будет представлен на рецензирование в ближайшие месяцы. “Есть реальная причина для тревоги”, — добавил он.

Как пишет издание, утечка тепла из атмосферы приводит к уменьшению ее объема, а значит, и ее плотности. По словам ведущего автора статьи Мэтью Браун, а также членов его команды, с 2000 года атмосфера на высоте 250 миль потеряла 21 процент своей плотности из-за роста уровня углекислого газа. К 2100 году, если уровень углекислого газа удвоится по сравнению с нынешним — в соответствии с наихудшим сценарием Межправительственной группы экспертов по изменению климата — это число может возрасти до 80 процентов.

Детали

Что касается космического мусора, то последствия этого достаточно строгие. Более 2500 объектов размером более четырех дюймов в настоящее время обращаются на высоте 250 миль или ниже. В худшем случае увеличения времени жизни на орбите до 40 лет будет означать, что меньшее количество объектов будет вынесено в нижние слои атмосферы. Количество объектов на этой высоте увеличится в 50 раз и составит около 125 тысяч.

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“Даже при самом благоприятном сценарии, когда уровень углекислого газа стабилизируется или даже изменится, количество космического мусора все равно удвоится”, — пишет издание. По мнению Брауна, более вероятен промежуточный результат, когда количество космического мусора увеличится в 10 или 20 раз.

Напомним

В марте стало известно, что в рамках разработанной японско-британской компанией Astroscale миссии запустят спутник Elsa-d, который очистит космос от мусора.