Зміни клімату в 50 разів збільшать кількість космічного сміття до 2100 року - дослідження

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 1288 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 14842 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 40234 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 88798 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 174651 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 204631 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 179561 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171303 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115318 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89727 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 82307 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 99323 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 16810 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 42334 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 22401 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 3474 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 203203 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 234877 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 323811 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 486103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 4508 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 7734 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 42384 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47724 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52119 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Зміни клімату в 50 разів збільшать кількість космічного сміття до 2100 року - дослідження

Київ • УНН

 • 19415 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Людська діяльність, а саме - накопичення космічного сміття і підвищення рівня вуглекислого газу - можуть унеможливит доступ майбутніх поколінь до космосу. Про це пише The New York Times, посилаючись на дослідження, представлене минулого місяця на Європейській конференції з космічного сміття, передає УНН.

Зміни клімату в 50 разів збільшать кількість космічного сміття до 2100 року - дослідження

Цитата

“Атмосфера нашої планети природним чином тягне орбітальне сміття вниз і спалює його в товщі нижньої атмосфери, але зростаючий рівень вуглекислого газу знижує щільність верхньої атмосфери, що може послабити цей ефект”, — пише NYT. — “Проблема була недооцінена, і кількість космічного сміття на орбіті може, при найгіршому сценарії, збільшитися в 50 разів до 2100 року”.

“Цифри застали нас зненацька”, — сказав експерт з космічного сміття з Саутгемптонського університету в Англії Х’ю Льюїс. Він же співавтором доповіді, яка буде представлена на рецензування в найближчі місяці. “Є реальна причина для тривоги”, — додав він.

Як пише видання, витік тепла з атмосфери призводить до зменшення її обсягу, а значить, і її щільності. За словами провідного автора статті Метью Браун, а також членів його команди, з 2000 року атмосфера на висоті 250 миль втратила 21 відсоток своєї щільності через зростання рівня вуглекислого газу. До 2100 року, якщо рівень вуглекислого газу подвоїться в порівнянні з нинішнім — відповідно до найгіршим сценарієм Міжурядової групи експертів зі зміни клімату — це число може зрости до 80 відсотків.

Деталі

Що стосується космічного сміття, то наслідки цього досить суворі. Більше 2500 об’єктів розміром більше чотирьох дюймів в даний час обертаються на висоті 250 миль або нижче. У гіршому випадку збільшення часу життя на орбіті до 40 років буде означати, що менша кількість об’єктів буде винесена в нижні шари атмосфери. Кількість об’єктів на цій висоті збільшиться в 50 разів і складе близько 125 тисяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: SpaceX знову успішно запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками

“Навіть при найсприятливішому сценарії, коли рівень вуглекислого газу стабілізується або навіть зміниться, кількість космічного сміття все одно подвоїться”, — пише видання. На думку Брауна, більш ймовірний проміжний результат, коли кількість космічного сміття збільшиться в 10 або 20 разів.

Нагадаємо

У березні стало відомо, що у рамках розробленої японсько-британською компанією Astroscale місії запустять супутник Elsa-d, який очистить космос від сміття.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Brent
$63.35
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26