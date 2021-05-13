Зміни клімату в 50 разів збільшать кількість космічного сміття до 2100 року - дослідження

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“Атмосфера нашої планети природним чином тягне орбітальне сміття вниз і спалює його в товщі нижньої атмосфери, але зростаючий рівень вуглекислого газу знижує щільність верхньої атмосфери, що може послабити цей ефект”, — пише NYT. — “Проблема була недооцінена, і кількість космічного сміття на орбіті може, при найгіршому сценарії, збільшитися в 50 разів до 2100 року”.

“Цифри застали нас зненацька”, — сказав експерт з космічного сміття з Саутгемптонського університету в Англії Х’ю Льюїс. Він же співавтором доповіді, яка буде представлена на рецензування в найближчі місяці. “Є реальна причина для тривоги”, — додав він.

Як пише видання, витік тепла з атмосфери призводить до зменшення її обсягу, а значить, і її щільності. За словами провідного автора статті Метью Браун, а також членів його команди, з 2000 року атмосфера на висоті 250 миль втратила 21 відсоток своєї щільності через зростання рівня вуглекислого газу. До 2100 року, якщо рівень вуглекислого газу подвоїться в порівнянні з нинішнім — відповідно до найгіршим сценарієм Міжурядової групи експертів зі зміни клімату — це число може зрости до 80 відсотків.

Деталі

Що стосується космічного сміття, то наслідки цього досить суворі. Більше 2500 об’єктів розміром більше чотирьох дюймів в даний час обертаються на висоті 250 миль або нижче. У гіршому випадку збільшення часу життя на орбіті до 40 років буде означати, що менша кількість об’єктів буде винесена в нижні шари атмосфери. Кількість об’єктів на цій висоті збільшиться в 50 разів і складе близько 125 тисяч.

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“Навіть при найсприятливішому сценарії, коли рівень вуглекислого газу стабілізується або навіть зміниться, кількість космічного сміття все одно подвоїться”, — пише видання. На думку Брауна, більш ймовірний проміжний результат, коли кількість космічного сміття збільшиться в 10 або 20 разів.

Нагадаємо

У березні стало відомо, що у рамках розробленої японсько-британською компанією Astroscale місії запустять супутник Elsa-d, який очистить космос від сміття.