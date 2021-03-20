Запускають перший супутник для очищення космосу від сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У рамках розробленої японсько-британською компанією Astroscale місії запустять супутник Elsa-d, який очистить космос від сміття. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Запуск планується на 20 березня 08:07 за київським часом з космодрому Байконур у Казахстані.
Elsa-d буде виявляти застарілі супутники, до яких кріпитиметься і буде їх виштовхувати в атмосферу Землі, де вони згорять.
Видалення космічного сміття є запорукою стійкості космосу, що забезпечить можливість експлуатації нових супутників без ризику зіткнення зі старими.
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Додатково
За оцінками Європейського космічного агентства, на орбіті знаходиться 3600 працюючих супутників, а мережа космічного спостереження США відстежує понад 28 000 уламків.
На наступне десятиліття планується запуск понад 10 000 супутників, переважно від супутникових Інтернет-провайдерів, таких як SpaceX або OneWeb.